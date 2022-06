Watch more News on iWantTFC

Apat na binatilyo ang nasagip ng mga awtoridad matapos umano silang molestiyahin at ibugaw ng kanilang kapitbahay sa Pasig City.

Sinalakay ng National Bureau of Investigation (NBI) Anti-Human Trafficking Division kamakailan ang isang bahay sa Pasig, kung saan naaktuhan ang suspek na si Norberto Lazaro Jr. na may kasamang menor de edad at naghahanda sa pagvi-video.

Nakita sa cellphone ng suspek ang mga ibinebenta niya umanong video kung saan minomolestiya ang mga binatilyo. Ginagamit din umano niya ang mga video para ibugaw sila sa mga parokyano.

"Mayroong search warrant itong subject. Nagbebenta ng child exploitation materials online. Makikita rito na siya mismo ang nakikipagtalik sa mga bata," ani Janet Francisco, chief ng NBI Anti-Human Trafficking Division.

Noong isang taon pa na-monitor ng NBI ang pambubugaw umano ng suspek.

Nasa 12 mga bata ang nabiktima ng suspek pero 4 ang na-rescue sa operasyon, na may mga edad 14 hanggang 15.

Ayon kay Lazaro, ang mga binatilyo ang kusang lumapit sa kaniya at binibigyan niya ng P500 para sa mga video. Hindi umano niya alam na menor de edad ang mga ito.

Nagulat naman ang mga kapitbahay ng suspek, lalo't taga-doon lang din ang mga biktima.

Alam umano ng mga kapitbahay na tumatambay sa bahay ng suspek ang mga binatilyo pero hindi nila akalaing minomolestiya pala ang mga ito.

Kulong sa kasong human trafficking, child abuse at child pornography si Lazaro.

Nag-abiso naman ang NBI na huwag hayaang tumambay ang mga bata kung saan-saan, at alamin kung sino ang mga kasama ng mga ito o ano ang ginagawa kung hindi mabantayan.

— Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News

