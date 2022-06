2 patay, 120 sugatan sa sunog sa Abu Dhabi

ABU DHABI - Sumabog ang hinihinalang gas cylinder na nagdulot ng malaking sunog sa isang restaurant sa Al Khalidiyah noong May 23, 2022, bandang ala-una ng hapon.

Dalawa ang nasawi at 120 katao ang nasugatan ayon sa Abu Dhabi police. Kabilang sa mga nasugatan si Bernadeth Figuerroa na nagtatrabaho bilang office assistant sa tapat ng gusaling sumabog at nasunog.

Tinamaan sya sa mata at ibang bahagi ng kanyang katawan.

“Nakita ko po yung kaharap na building namin nasusunog. After po noon bigla na lang may sumabog. Yung mga glass po bigla nalang nag-blast at napunta sa mukha namin kaya po umalis na din kami ng building bumaba kami. Kasi lahat po pati ceiling naglaglagan," sabi ni Figueroa.

Sinamahan ng TFC News si Figueroa sa ospital bago dumiretso sa isang hotel. Doon din pansamantalang tumuloy ang mga apektadong Pinoy na nakatira o nagtatrabaho malapit sa pinangyarihan ng pagsabog habang iniimbestigahan ng Abu Dhabi police ang insidente.

"Sa ngayon hindi kami makapasok sa aming room kasi sumabog nga yung building namin. Manghihingi nga kami ng tulong kung anong maitulong niyo sa amin," sabi ni Liverata Ragas, isang cleaner.

Agad namang umaksyon ang Philippine Embassy sa Abu Dhabi at binisita ni Consul General Maria Cynthia Pelayo ang mga naapektuhang Pilipino.

Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng Abu Dhabi Police para matukoy ang sanhi ng pagsabog.

Para sa nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang Silangan, Europa at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: