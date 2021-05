Sinaktang Manila traffic enforcer pinarangalan

Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang traffic enforcer na tampok sa viral video noong nakaraang linggo na sinasaktan ng isang babaeng traffic violator, Mayo 31, 2021. ABS-CBN News

Pinarangalan ngayong Lunes ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang traffic enforcer na na-video-han na sinasaktan ng isang babaeng traffic violator noong nakaraang linggo.

Sa flag-raising ceremony, kinilala ng lokal na pamahalaan si Marcus Anzures ng Manila Traffic and Parking Bureau dahil umano sa katapatan nito bilang alagad ng batas at pagkakaroon ng pasensiya kahit umabot na sa pisikalan ang situwasyon.

Sa video na nag-viral noong nakaraang linggo, mapapanood na sinuntok, sinigawan at kinuwelyuhan si Anzures ng isang babaeng hinuli niya dahil hindi sumunod sa red light.

Ayon kay Manila Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso, isang mabuting ehemplo si Anzures na dapat tularan ng mga katrabaho sa kanilang opisina, na dating nasasangkot sa ilang katiwalian.

Naabutan din ang enforcer ng cash reward para sa kaniyang pamilya.

"Bagama't napakahirap ng kaniyang tungkulin, maaaring makapagbigay ng init ng ulo sa kaniya o maaaring siya'y lumabag sa batas at umiral ang personal na damdamin, ngunit ang lahat ng 'yon, isinantabi niya," ani Domagoso.

Nabatid kalaunan na gumagamit ng droga ang babae sa viral video kaya bukod sa mga kasong driving without license, direct assault at disobedience to persons in authority, kakasuhan din siya ng paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News

