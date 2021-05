Pinuno ng sindikato tiklo sa Davao de Oro; P640-K halaga ng shabu nasabat

Naaresto ng PDEA at pulisya ang isang itinuturong leader ng Agusan del Sur drug group at ang dalawa niyang kasama sa isang buy-bust operation sa bayan ng Nabunturan, Davao de Oro Linggo ng gabi.

Kinilala ang pinuno ng Berdera Drug Group na si Novelyn Berdera, 21, at ang mga kasama niya na si Mark Berdera, 20, at Wilmar Viscaya , 38, na pawang nakatira sa Agusan Del Sur.

Nahuli ang tatlo matapos mabilihan ng poseur buyer ng hinihinalang shabu sa halagang P40,000. Nakumpiska sa kanila ang 17 pakete ng naturang na ilegal na droga na may timbang na 40 gramo at na nagkakahalaga ng P640,000.

Ang mga suspek ay sinampahan na ng kasong paglabag ng Section 5 (Sale of Dangerous Drugs), Section 11 (Possession of Dangerous Drugs), Section 12 (Possession of Drug Paraphernalia) at Section 26 na may kaugnayan sa Section 5 (Attempt or Conspiracy) Article 2 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

--Ulat ni Cheche Diabordo

