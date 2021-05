Panukalang pag-aaral ng 'labor education' sa kolehiyo, aprubado na ni Duterte

MAYNILA - Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang panukalang batas para mas maituro sa mga kabataan ang labor education partikular ang patungkol sa labor rights, negotiation skills, interpersonal relations sa workplace, mga mekanismo para sa “redress of grievances” at iba pang may kaugnayan sa lugar ng trabaho.

Sa ilalim ng Republic Act No. 11551, inuutos na isama na ang labor education sa higher education curriculum sa lahat ng private at public higher education institutions (HEIs) bilang elective course.

Maaari rin aniyang magsagawa ng Labor Empowerment and Career Guidance conference ang HEIs para sa graduating students.

Ang Commission on Higher Education ang inatasan ng batas para bumuo ng program para dito.

Maging sa Technical and Vocational Education and Training (TVET), puwede rin ito ialok bilang short term course na maaaring tumagal ng isang buwan hanggang isang taon at ang Technical Education and Skills Development Authority naman, katuwang ang Department of Labor and Employment ang siyang bubuo ng modules para dito.