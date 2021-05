Modelong viral sa pananakit sa enforcer sinampahan ng kasong droga

MAYNILA — Sumalang na sa inquest para sa mga kasong droga noong Linggo si Pauline Altamirano, ang babaeng nag-viral sa social media matapos ang kaniyang pagwawala at pananakit sa isang traffic enforcer.

Matatandang unang hinuli si Altamirano noong Huwebes dahil sa paglabag sa traffic violation at pananakit sa enforcer. Una na siyang sinampahan ng mga reklamong driving without license, direct assault at disobedience to persons in authority para dito.

Pero kalaunan ay natuklasang drug courier umano ang babae kaya sinampahan siya ng karagdagang reklamong selling, possession, delivery, distribution and transportation of dangerous drugs.

Timbog naman sa follow up operation ang 3 pang kasabwat ng modelo. Sumailalim rin sa inquest ang 3 kasabwat.

Umamin si Altamirano na user ng droga pero itinanggi niyang nagtutulak siya.

Pinaghahanap naman ngayon ng mga pulis ang sinasabing Chinese na umupa ng ginamit na SUV ni Altramirano, na siya rin umanong nag-utos na magbenta ng droga dito.

KAUGNAY NA VIDEO

