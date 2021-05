Mga manggagawang work-from-home, kasama ba sa A4 priority list?

MAYNILA — Ilang araw bago ang inaasahang pag-arangkada ng pagbabakuna sa A4 category o mga economic frontliner, palaisipan pa rin sa ilang kung kasama ba sa listahan ang mga empleyadong work-from-home.

Hindi pa kasi naglalabas ng pinal na pahayag ang government task force kung pasok ba sa kategorya ang mga manggagawang hindi lumalabas ng bahay para sa trabaho.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nakiusap na siya sa IATF na isama sa listahan ang mga work-from-home employees.

May mga panahon din daw kasing kailangan lumabas at pumunta sa opisina ng mga empleyadong ito.

"Ako nakikiusap, kasi 'yung mga nagtatrabaho sa work-from-home, hindi nangangahulugang hindi na sila papasok. Kasi pupunta, may report silang gagawin... Pero 'pag submit 'nung report nila, ano gagawin nila? May mga instances na 'yung work-from-home, talagang they have to report to office. 'Yung pagkuha pa ng sweldo nila," paliwanag ng kalihim.

Sabi ni Bello, ipapaalam niya ito kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pulong nito kasama ang IATF ngayong Lunes.

Pero sa naunang panayam sa isa pang opisyal ng Department of Labor and Employment, kasama naman daw talaga sa A4 category ang mga work-from-home.

Sabi ni Labor Undersecretary Teresita Cucueco, puwedeng bakunahan ang work-from-home staff tulad ng ilang BPO workers dahil sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya.

Unang na ring nabanggit ni Trade Sec. Ramon Lopez na naniniwala siyang kasama rin sa A4 group ang mga manggagawang work-from-home.



Tinatayang aabot sa 30 milyong Pinoy ang pasok sa A4 priority sector.

Inaasahang sisimulan sa Hunyo ang pagbabakuna sa nasabing priority group.

