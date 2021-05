Ilang OFWs na papunta sana sa Saudi nakatengga pa rin sa hotels

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Lumipas na ang weekend pero ilang overseas Filipino workers (OFW) pa rin ang nakatengga sa hotels matapos suspendihin ang deployment sa Saudi Arabia noong Biyernes.

"Akala namin okay na... Akala nila relax-relax lang kami dito pero utak namin naii-stress na. Kasi ang mas mahirap po dito 'yung iba kong mga kasama ay wala nang trabaho. Magagalit amo nila. Kahit sino ba naman magagalit eh. Ang pagpatupad ng suspension dito biglaan… Andu'n na kami sa airport eh," hinaing ni Jayferson Pascual, isa sa mga hindi nakaalis papunta sa Saudi.

Nitong Biyernes ay biglaang naglabas ng kautusan ang Department of Labor and Employment (DOLE) at pinigilan ang pag-alis ng mga OFW papuntang Saudi.

May patakaran kasi ang Saudi na kung ang bakunang naiturok sa biyahero ay hindi Pfizer o AstraZeneca, kailangan nitong dumaan sa 7 araw institutional quarantine.

Ayaw ng DOLE na OFW ang paggastusin sa quarantine kaya hindi muna nila pinaalis ang mga OFW. Nakipagnegosasyon din ang DOLE na dapat ang employers ang sasagot ng gastos ng quarantine ng OFW.

"Kaya makikiusap ako sa kanilang ambassador na kung maaari tanggapin na ang Sinovac o Sinopharm. Pare-pareho lang naman ang bakuna," sabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III.

Humihiling ngayon ang mga OFW na maging mas maagap ang gobyerno sa mga travel announcement dahil nakasalalay ang mga plano at kapalaran nila dito.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News