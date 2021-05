Di kailangang mag-panic sa COVID-19 variant na nakita sa Vietnam: DOH

Watch more in iWantTFC

Hindi dapat mag-panic ang mga Pilipino sa bagong coronavirus variant na naiulat na na-detect sa Vietnam, sabi ngayong Lunes ng Department of Health (DOH).

Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, maging ang World Health Organization (WHO) — na nagbabantay ng mga variant na nakikita sa iba-ibang bansa — ay wala pang natatanggap na mga detalye sa umano'y variant.

"Ang proseso 'pag tayo ay nakaka-detect na additional mutations o bagong variant sa isang bansa, sinu-submit ito sa WHO. Dahil ang WHO ang nagma-manage nitong, it’s a system where you classify the variants of concern para lahat ng bansa alam 'yan at nakapag-iingat," ani Vergeire.

Nauna nang iniulat ng state media ng Vietnam na nakita sa bansa ang bagong variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19, na mas mabilis kumalat sa hangin.

Sinasabi ring kombinasyon ang naturang variant ng mga variant ng virus na unang na-detect sa United Kingdom at India.

Quarantine classification

Samantala, pabor naman ang Metro Manila Council na panatilihin ang general community quarantine sa Metro Manila, sabi ng chairman ng konseho na si Parañaque Mayor Edwin Olivarez.

Ayon kay Olivarez, payag ang mga alkalde na luwagan ang restriction at taasan ang mga kapasidad ng mga negosyo pero mananatili ang curfew na alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw.

Base sa datos ng OCTA Research Group, mula Mayo 24 hanggang 30, tumaas pa nang 22 porsiyento ang average na kaso ng COVID-19 sa National Capital Region kompara sa naunang linggo.

Kaya inirekomenda rin ng grupo na panatilihin ang GCQ with heightened restrictions nang isa pang linggo.

Nakatakdang ianunsiyo ang mga bagong quarantine status ngayong gabi ng Lunes.

Sa labas ng NCR Plus, patuloy namang tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa Iloilo City, sabi ni Mayor Jerry Trenas.

Problema rin umano ang kakulangan ng mga health care worker.

Ramdam din ang punuan ng ospital sa Southern Philippine Medical Center sa Davao City.

Hindi lang kasi ang mga taga-Davao City ang sineserbisyuhan ng ospital kundi pati ang mga karatig-lugar.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang DOH ng 6,684 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 1,230,301 kumpirmadong kaso sa bansa. Sa bilang na iyon, 54,290 ang active cases.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News