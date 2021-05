Dagdag na Sputnik V doses para sa 'NCR Plus 8,' mga may mataas na COVID-19 cases

Watch more in iWantTFC

Dumating na sa bansa ang dagdag na 50,000 doses ng bakunang Sputnik V mula Russia noong gabi ng Linggo.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez, lahat ng mga dose na dumating ay pang-unang dose lang at inaasahang darating ang mga susunod na doses bago mag-21 araw.

Nasa 80 porsiyento ng mga bagong dating na bakuna ay dadalhin sa mga lugar sa Metro Manila na kulang na ang supply at hindi pa nabigyan mula sa naunang 2 batch ng Sputnik V, ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje.

Ang ibang dose ay ibibigay sa National Capital Region Plus 8 areas o Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, at Rizal. Bibigyan din ang ibang lugar kung saan sumipa ang mga kaso ng COVID-19.

Naantala man ang dating ng 1.3 milyong doses ng Sputnik V sa bansa ngayong May, may tiniyak naman si Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov.

"We are ready to deliver 20 million doses according to contracts that have been signed," ani Pavlov.

Sa ngayon, nasa 8.3 milyon COVID-19 vaccine doses pa lang ang kabuuang bilang na natatanggap ng Pilipinas. Kulang pa rin ito para matiyak ang tuloy-tuloy na pagbabakuna ng first dose sa top 3 priority sectors na health workers, senior citizens at may mga comorbidity.

Dahil sa limitadong supply, isinara na muna ng Quezon City ang ilang vaccination site pero bubuksan ulit ang mga ito kapag dumating na ang mas maraming bakuna.

Ayon kay Galvez, sa higit 12 milyong COVID-19 vaccines na inaasahan ngayong Hunyo, 1 milyong dose ng Sinovac ang darating sa Linggo.

Nakatakda naman umanong dumating ang 1.3 milyon dose ng Pfizer sa Hunyo 7; 900,000 doses ng Pfizer sa Hunyo 11; at Moderna vaccines sa Hunyo 21.

"Hopefully this June, we can breach 4 million pa. Target namin na makapag-vaccinate ng 10 million by end of June," ani Galvez.

Isa rin ang Pilipinas sa mga unang bansang tatanggap ng bahagi ng 80 milyong sobrang bakuna sa COVID-19 mula sa United States, ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez.

Umapela naman si Labor Secretary Silvestre Bello III na maisama sa A4 priority group — ang susunod na tatanggap ng COVID-19 vaccines — ang mga empleyadong work-from-home.

Ayon sa National Task Force Against COVID-19, sa pagbabakuna sa A4 at A5, ibubukod ang pila sa vaccinaiton sites para sa unang 3 priority group.

Target ng gobyernong mabakunahan ang hanggang 70 milyon ng populasyon bago matapos ang taon para makamit ang herd immunity.

Umabot na sa higit 5 milyong doses ng COVID-19 vaccine ang naituturok sa bansa.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News