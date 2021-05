COVID-19 testing sa QC barangay umarangkada kasunod ng umano'y protocol violation

Members of the Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance conduct COVID-19 swab testing for residents along Dupax Street in Barangay Old Balara on May 31, 2021, after 6000 people reportedly flocked to a charity food distribution event in the area and broke health and safety protocols last May 25. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Sinimulan ngayong Lunes ang 2 araw na COVID-19 swab testing sa mga residente ng Barangay Matandang Balara, Quezon City matapos ang pamamahagi ng ayuda noong nakaraang linggo kung saan nabalewala umano ang health protocols.

Nasa 5 team ang magsasagawa ng testing sa barangay simula alas-9 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon ngayong Lunes.

Nasa 6,000 tao ang target umanong ma-swab ng lokal na pamahalaan ng lungsod.

Ayon kay Dr. Rolly Cruz, hepe ng Quezon City Epidemiology Division, agad ipapadala ang mga resulta sa laboratory para malaman kung sino ang magpo-positive at makapag-contact tracing agad.

Sagot ng lokal na pamahalaan ang testing para sa mga residente, na nagkakahalagang P3,000 kada isa.

Ayon kay Cruz, kasama naman sa pondo ng COVID-19 response ng lungsod ang pera para sa pagpapa-swab test ng mga taga-Matandang Balara.

Isa sa mga pumila para sa testing si Mariel Caboboy, na gustong matiyak kung nakakuha siya ng sakit, lalo't dikit nang dikit aniya ang mga tao noong pila para sa ayuda.

"Hindi ko pa masabi kung nahawa ako o hindi eh.... mas maganda na 'yong sigurado," sabi ni Caboboy.

Samantala, para sa Quezon City Police District (QCPD), absuwelto si city councilor Franz Pumaren — ang nag-organize ng pamamahagi ng ayuda — sa alegasyong walang tamang koordinasyon sa mga awtoridad ang pamamahagi.

Ayon sa QCPD, kumpleto naman ang mga awtoridad na dumating sa pamamahagi kasama ang mga pulis, Task Force Disiplina, at mga marshall at purok leader.

Nagkasundo naman umano ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, mga barangay, at city epidemiology and disease surveillance office na higpitan ang pagpapatupad sa mga patakaran sa mga community pantry at iba pang pamamahagi ng ayuda.

Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis na arestuhin ang mga chairperson ng mga barangay kung saan may nangyayari aniyang mga paglabag sa health protocol, gaya ng mass gathering.

