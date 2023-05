Suspek sa pamamaril sa Cavite traffic enforcer sumuko

Sumuko ngayong Martes ang 2 dawit sa pamamaril sa isang traffic enforcer sa Tanza, Cavite.

Kusang-loob nang sumuko ang gunman at kasamahan niya kay Cavite Governor Jonvic Remulla.

Hindi na muna pinayagan ang media na makausap ang 2 dahil wala pa silang abogado.

Pansamantala rin munang mananatili ang mga suspek sa Tanza Municipal Police Station.

Gabi ng Linggo ng barilin ng motorcycle rider ang enforcer sa harap ng isang mall.

Batay sa imbestigasyon ng Tanza police, minura ng 37 anyos na pangunahing suspek ang biktima kaya pinahinto siya nito sa tabi ng kalsada.

"Under the influence of liquor [ang suspek]. Ang instinct ng ating enforcer, nabastos, nagpe-perform ng kaniyang official functions, flinag nila itong suspects," kuwento ni Maj. Dennis Villanueva, officer-in-charge ng Tanza police.

"Sa pag-flag nila, doon nila nakita 'yong violations [ng suspek] na walang helmet, walang OR-CR and the likes, and doon na nagkaroon ng heated argument," aniya.

Ayon kay Villanueva, 2 beses nang nakasuhan ang suspek pero parehong na-dismiss ang kaso.

"Mayroon siyang record na double murder. Nai-file ito noong 2020 kaya lang for unknown reasons hindi na-prosper 'yong kaso, na-dismiss. Mayroon din siya illegal possession of firearms through search warrant noong 2019 naman, hindi rin nag-prosper," ani Villanueva.

Trauma naman ang sinapit ng ibang traffic enforcer na naroon nang maganap ang insidente dahil pati sila'y tinangkang barilin.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima pero hindi na sila nagpaunlak ng panayam. Gayunman, desidido silang magsampa ng kaso laban sa mga suspek.

Magbibigay naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Cavite sa pamilya ng biktima.

