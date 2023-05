Kinondena ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato at ng Department of Education (DepEd) ang pamamaril sa 2 guro noong Biyernes ng umaga sa bayan ng Pikit, Cotabato, kung saan isa ang namatay at isa ang sugatan.

Sa ulat ng Pikit Municipal Police Station, sakay sa motorsiklo ang mga guro na sina Joel Reformado at Elton John Lapined mula sa Barangay Silik at patungo sa Barangay Poblacion.

Pero pagdating sa lugar, bigla na lang umano silang pinagbabaril ng dalawang hindi pa nakikilalang kalalakihan gamit ang .45 caliber pistol.

Sa pahayag ng DepEd Cotabato Division, nakikiisa sila sa pagdadalamhati ng mga pamilya, kamag-anak, kapwa-guro, at mga kaibigan ng mga biktima.

Binigyang-diin nila ang kahalagahan ng mga guro sa lipunan at nananalangin sila na mahinto ang karahasan.

Inihayag naman ni Cotabato Governor Emmylou "Lala" Taliño Mendoza ang pagkadismaya at itinuturing na karumal-dumal ang pamamaril sa nasabing mga guro.

Inatasan ni Mendoza ang mga awtoridad na magsagawa ng imbestigasyon kaugnay ng kaso.

Nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya katuwang ang iba pang law enforcers sa nangyaring krimen.

Nitong Martes ng umaga, pinulong ng pulisya at mga sundalo ang mga guro kasama ng kani-kanilang mga punong guro upang pag-usapan ang mga hakbang upang bigyan sila ng seguridad papunta sa kani-kanilang paaralan.

Naging laman din ng usapin ang pagsunod sa takdang oras na pinag-usapan kung anung oras sila dapat ihahatid maging ang takdang lugar kung saan sila dapat susunduin.

— Ulat ni Hernel Tocmo