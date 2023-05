MAYNILA — Sumuko sa mga awtoridad ang nasa 44 katao na konektado umano sa rebeldeng komunistang grupo.

Iprinisinta sila sa harap ng mga opisyal ng National Capital Region Police Office (NCRPO), Joint Task Force NCR ng Armed Forces of the Philippines at iba pang opisyal ng gobyerno.

Ayon sa NCRPO, 27 sa mga ito ang dating miyembro ng communist front organization habang 17 naman ang aktibong miyembro umano ng CPP-NPA-NDF.

Mula sa CARAGA Region at Batangas ang mga sumuko, sabi ni NCRPO Regional Director PMGen. Edgar Alan Okubo

"We are still conducting a complete thorough investigation based on the record with our R7 kung may mga warrant po ito. At kung may warrant po ito ay kailangan din nilang harapin yun. Iseserve natin ang warrant dahil yun po yung nasa batas natin. Pero mag uusap po kami ng AFP kung anong assistance po sa mga kaso nila o warrant nila ay maalis. Dadaanan pa rin po sa proseso," ani Okubo.

"Hindi po ibig sabihin na pag sila’y sumuko, cleared na sila. Kailangan pa rin nilang harapin ano yung kaso na hinaharap nila. Possibly mga taon na sila’y nasa kilusan sila’y nakasuhan. Let’s see ano ang mabigay na tulong ng gobyerno," dagdag niya.

Ani Okubo, mula Enero ngayong taon, nasa 186 miyembro ng rebeldeng grupo ang sumuko sa NCRPO at 14 ang naaresto dahil sa mga kaso.

"Masasabi po natin na humihina na po puwersa ng guerilla front sa ating bansa. Base po sa datos ng joint AFP at PNP. Parang 5 active guerilla fronts na lang ang naiiwan. And there are almost 20 inactive na. So yun po yung indicator na humihina na," paniwala ni Okubo.

Nagkaroon ng ceremonial turnover ng mga matataas na kalibre ng armas at pampasabog na iniabot sa mga opisyal ng gobyerno.

Sinundan ito ng oath taking at signing of allegiance at pagpunit ng watawat ng rebeldeng grupo.

Ayon kay Regional Peace and Order Committee NCR Chairman at San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, kung nais manarihan at magtrabaho ng "surrenderees" sa Metro Manila ay kakausapin niya ang 17 alkalde sa NCR.

"Malaking bagay ang pagkakataon nilang magtrabaho. Siguro, hingin ko ang kanilang profile, resume, ano ba inyong mga skills? Magaling ba kayo magluto? I will endorse to my fellow mayors, 17 naman po ang lungsod sa Metro Manila. Kung 44 lang naman po kayo malamang sa malamang matulungan namin kayo mabigyan ng trabaho," ani Zamora.

Pinangunahan naman ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang distribusyon ng food at grocery packs.

Binigyan din umano sila ng livelihood grant certificate, financial assistance at grocery packs.

“Ang DSWD po ay maraming programa nakalaan para sa kanila narito po yung sustainbale livelihood program, PAMANA at KALAHI ito po long term, at higit sa lahat ang DSWD po at nakatutok sa kanila at sa unang araw hanggang sa matapos ang negosyo,” ayon kay DSWD Undersecretary Allan Tanhusay.

