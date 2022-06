MANILA - Bayan Muna Party List did not win a seat in the House of Representatives in the 19th Congress, but its outgoing representative vows the fight will continue.

Bayan Muna Rep. Carlos Zarate blamed the red-tagging of his party list by the government for its loss in the just concluded national election.

“Pagpatay, enforced disappearance, initimidasyon at pananakot, paninira, trumped-up charges, red-tagging, at, sa mundo ng internet, walang puknat na trolling at fake news--ang buong arsenal ng estado ay pinakawala nito laban sa Bayan Muna. Ang resulta nito: sa unang pagkakataon matapos ang dalawampu't dalawang taon, walang kinatawan ng Bayan Muna ang mauupo sa ika-19 na Kongreso," he said.

“Hindi pa tapos ang laban. Higit kailan man, naghuhumiyaw pa rin ang makatuwirang panawagan ng ating mga mahihirap at aping mamamayan na baguhin ang umiiral na mapang-aping sistema! Sa bantang panunumbalik ng diktadurya at pagtutuloy ng tiraniya, makatuwiran lalung higit ang tumindig at lumaban para sa interes ng ating mamamayan at bayan!“

Zarate also blamed their loss on the deterioration of the party list system.

“Subalit nitong mga nagdaang mga taon, ang maliit na espasyong ito ay sumisikip na dahil sa instiutional at systemic na kamalian ng partylist system at ng sistemang electoral sa ating bansa. Ang maliit na espasyong ito ay hinayaan ng estado na sakupin ng mga well-funded na political at economic interest groups,“ he lamented.

“Sa halip na ang mga kinatawan ng mga nasa laylayan ang maupo sa Kongreso, naging paligsahan na lamang ito ng datihang pulitiko o opisyal ng pamahalaan, mga kaalyado ng administrasyon, mga regional dynasty, mga negosyante. Ito ang magpaparupok at tuluyang wawasak ng sistemang partylist,” he added.

As he thanked his colleagues, House leaders, supporters, House workers and his family, Zarate also took the time to recount Bayan Muna’s achievements, and its highs and lows for the past two decades.

“Mula noong 2001, hanggang ngayon, itinatakwil ng Bayan Muna ang tradisyunal at maduming pulitika. Tumatakbo ang Bayan Muna sa plataporma ng pulitika ng pababago," Zarate said.

According to him, some of the bills authored by Bayan Muna include the following:

Public Attorney's Office (PAO) Act of 2007

Tax Relief Act of 2009

Rent Control Act of 2009

Anti-Torture Act

Health Workers Day Act

Anti-Enforced Disappearance Act

Accessible Polling Places for Persons with Disabilities and Senior Citizens

Marcos Human Rights Victims Reparation and Recognition Act

Local Absentee Voting for Media

Protection of Students’ Right to Enroll in Review Centers Act

Free Mobile Disaster Alert Act

Increased Ceiling for Tax Exempt Benefits

Nutrition and Dietetics Law of 2016

Mental Health Act

National Feeding Program in Public Schools

Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act

National Students' Day

Public Health Emergency Benefits and Allowances for Health Care Workers Act

Zarate also recalled the plight of the so-called Batasan 5 or the Makabayan bloc lawmakers who sought sanctuary in the Batasan Pambansa premises after warrants for their arrest were issued by the Gloria Macapagal-Arroyo administration.

“Ang mga Kongresista ng Bayan Muna at mga kasama nito sa Koalisyong Makabayan ay nakaranas ng panunupil na walang-katulad sa kasaysayan ng Kamara. Nangyari ang direktang atake sa mga kinatawan nito katulad ng mga tangkang pagpapakulong na naranasan ng mga tinaguriang “Batasan 5” na sina Ka Satur Ocampo, Rafael ”Ka Paeng” Mariano, Teddy Casiño, Joel JV Virador at Liza Masa noong panahon ng Arroyo administration. Maalalang kinanlong ng Kongreso sa mismong bulwagang ito ng ilang buwan ang mga Batasan 5 na kongresista ng Bayan Muna, Gabriela, at Anakpawis,” he said.

Zarate also recounted the petitions they filed at the Supreme Court that ultimately “outlawed” the so-called presidential pork and stopped a power rate hike.

“Humarap din tayo sa Korte Suprema upang tanghaling iligal at unconstitutional ang Disbursement Acceleration Program o "Presidential Pork Barrel" na gumamit sa bilyong-bilyong pondo ng pamahalaan na walang basbas at pagsusuri ng Kongreso at publiko. Nagtagumpay din tayo sa labang ito!” he said.

“Noong 2013 din, tumampok din ang Bayan Muna sa pagpigil ng pinakamalaking pagtaas ng singil ng Meralco. Sinampahan natin ang Meralco at ERC ng kaso sa Korte Suprema. Sa pangunguna ni Bayan Muna, nakakuha tayo ng TRO. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nasingil ng Meralco ang di-makatarungang rate hike na ito. Isa muling tagumpay ito ng mga mamamayan,” Zarate added.

The Comelec, sitting as National Board of Canvassers (NBOC), proclaimed last Thursday the 55 party-list groups that secured seats in the May 9 elections.

Only Gabriela, Kabataan, and ACT Teachers among the Makabayan bloc made it to the cut.

