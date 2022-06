UK at Pilipinas, magtutulungan sa forestry management

Isa ang Pilipinas at United Kingdom nakilahok sa 15th World Forestry Congress (WFC) na ginanap sa Seoul, South Korea nitong May 2 hanggang 6.

Dahil sa mahalagang papel na ginagampanan ng kagubatan upang mapigil ang epekto ng climate change, nagsanib pwersa ang mga delegado upang matukoy ang best practices sa forest protection, reforestation, biological diversity at proper land use.

(Mula kaliwa) Philippine Ambassador to South Korea Ma. Theresa Dizon-De Vega, Philippine head of delegation Assistant Secretary Marcial Amaro Jr. ng DENR, at ang UK Minister for the Pacific and Environment Lord Zac Goldsmith sa PH-UK bilateral meeting sa World Forestry Congress; (Kanan) Ambassador Dizon-De Vega at ang Philippine delegation sa opening ceremony. (Photo courtesy of DENR)

Ang delegasyon ng UK ay makikipagtulungan sa Pilipinas sa forestry management. Nagbigay naman ng impormasyon ang Pilipinas tungkol sa karanasan ng bansa sa mangrove reforestation sa vulnerable coastal areas.

Kasama sa prayoridad ng Department of Environment and National Resources (DENR) ang assistance sa Forestry sector sa pamamagitan ng epektibong land use at land-use monitoring, management ng of forests protection at national parks.

Pinamunuan ni DENR Assistant Secretary Marcial Amaro Jr. at Philippine Ambassador to the Republic of Korea Ma. Theresa Dizon-De Vega ang delegasyon ng Pilipinas sa WFC.

Source: DFA website