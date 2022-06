Saudi nagbigay ng donasyon para sa COVID response ng Pilipinas

MANILA - Tinanggap ng Department of Foreign Affairs noong May 19, 2022 ang donasyong cash at in-kind mula sa Kingdom of Saudi Arabia sa pamamagitan ng King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KS Relief) para sa COVID-19 response ng Pilipinas.

(Mula kaliwa) Amai Pakpak Medical Center Chief Dr.Shalimar S. Rakiin, Acting Secretary of Foreign Affairs Lourdes Yparraguirre, Health Undersecretary Leopoldo Vega, KS Relief Director Dr. Abdullah Saleh M. Almoallem, at Saudi Ambassador Hisham S.A. Alqahtani. (DFA-OPCD photo by Maria Vanessa Ubac)

Ang donasyon ay ibinigay sa Department of Health (DOH) para maipamahagi sa mga biktima ng Marawi siege at pagkontra sa COVID-19.

Ang cash donation ay nagkakahalaga ng USD 1.5 milyon na gagamitin para maisaayos ang health facilities ng Marawi City partikular na ang paglalagay ng medical equipment at training ng medical personnel.

Samantala, ang in-kind donation ay nagkakahalaga naman ng USD 1.7 milyong medical at personal protective equipment tulad ng surgical sterile gowns, non-sterile surgical gowns, KN95 masks, surgical masks, nitrile gloves at 53 ventilators.

Bilang pasasalamat ng DOH, binigyan ng kagawaran ang Saudi Embassy Manila at KS Relief ng certificate of appreciation para sa kanilang kontribusyon sa COVID-19 response operations at testing capacity ng Pilipinas para sa merging infectious diseases.

Source: DFA website