Pilipinas at Hungary, magtutulungan sa Vocational Education at Training

NEW YORK - Pinirmahan kamakailan ni DFA Secretary Teodoro Locsin, Jr. at Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó ang kasunduan sa pagtutulungan sa pagitan ng Hungary at Pilipinas sa Vocational Education at Training (VET) sa sidelines ng International Migration Review Forum 2022.

Saklaw ng Memorandum of Understanding on Vocational Education ang training systems, development ng competency standards, assessment, certification at human resources development programs sa paksa ng Vocational Education at Training (VET).

Si Secretary of Foreign Affairs Teodoro Locsin, Jr. at Foreign Minister Péter Szijjártó ng Hungary habang pinipirmahan ang Memorandum of Understanding tungkol sa kooperasyon sa vocational education at training sa kanilang bilateral meeting sa United Nations Headquarters sa New York nitong May 19,2022 (Photo from NYPM)

Ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) Ministry of Innovation and Technology ng Hungary ang magtatalaga ng coordinators upang maipatupad ang kasunduan. Kasunod ng paglagda, inaasahan ang mas malawak na palitan ng pananaw sa VET policies; benchmarking ng occupational standards sa priority industry sectors; technical assistance para sa VET system development; at pagbuo ng linkages sa pamamagitan ng partnerships.

Ang pagtutulungan sa Vocational Education at Training ay isa lang sa listahan ng pagtutulungan ng dalawang bansa.

Ipagdiriwang din ng Pilipinas at Hungary ang kanilang ika-50 taong anibersaryo ng pagsisimula ng bilateral relations ng Pilipinas at Hungary.

May 700 Pilipino ang nagtatrabaho ngayon sa Hungary ayon sa tala ng DFA.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website