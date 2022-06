Watch more News on iWantTFC

TAIWAN -- Pumapalo na sa walumpung libo ang arawang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Taiwan. May panawagan naman ang apektadong mga Pilipino.

Ikinuwento ng Filipino factory worker sa Taoyuan, Taiwan na si Ark Vergabera ang sunud-sunod na mga kaso ng COVID-19 sa kanyang tinitirhan.

“Dalawang Taiwanese na kawork namin nagpositive po sila sa antigen test. Ngayon po the following day eh sunod-sunod na po ang mga nagpositive sa dormitory namin so nagkaroon po kami ng pangkalahatan na swab test ulit. Doon po natest po na positive na po ako,” sabi ni Vergabera.

Mula sa isandaang positibong kaso noong Marso...pumalo sa mahigit 80 thousand ang daily domestic cases ng COVID-19 sa Taiwan. Reklamo ng mga manggagawang Pinoy, pinaghahalo ang mga positive at negative cases sa mga dormitoryo.

“Kahit negative po kami ngayon, karamihan nagkakaroon ng symptoms na may mga sakit dahil na rin sa hindi agad naaksyunan, na after ng PCR tuloy-tuloy pa rin kami sa trabaho so nagkahawahawaan na rin pati sa production, pati sa dorm,” pagbabahagi ni alyas Lyka, isang Filipina factory worker.

Ayon sa Labor Attache ng POLO-OWWA Taipei nakarating na sa kanilang tanggapan ang mga reklamo ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Naaksyunan na umano ang karamihan sa mga ito.

“Pwede silang tumawag sa amin para makausap namin ang employer at broker. Pwede rin silang tumawag sa 1922, yan po yung designated hotline ng Ministry of Health para sa mga concern na ganyan para malaman din ng gobyerno ng Taiwan na may ganyan lalo na ang positive at negative pinagsasama-sama. Hindi naman tama yan. Lalong magkaroon ng widespread infection sa lugar na yun,” pahayag ni Atty. Cesar Chavez, Jr., Director ng POLO-OWWA Taipei.

May financial assistance ding ibinibigay ang gobyerno ng Pilipinas sa mga apektado.

“Yung dati po na 200 US Dollars sa mga nagpositive ay tuloy pa rin yun para sa mga OWWA member na naging positive. Kung pagkatapos nilang magamot, at ang paalala natin ay itago ang mga resibo, hospitalization, mga certification na sila ay nagkaCOVID para magamit nila pagclaim ng financial assistance na ito,” sabi ni ni Atty. Cesar Chavez.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.