Ina na may 2 anak timbog sa panghoholdap sa Laguna

Arestado ang isang 44 anyos na babae matapos holdap-in ang isang convenience store sa Biñan, Laguna, sabi ngayong Lunes ng pulisya.

Sa kuha ng CCTV ng insidente, mapapanood ang babae na pumasok sa convenience store. Dumiretso ito sa counter at nagpaputok ng baril sa kisame sabay deklara ng holdap.

Dali-daling binuksan ng tauhan ng convenience store ang kaha at inilagay sa supot ang pera.

Pero makalipas ang isang sandali, sinubukan ng isang empleyado na agawin ang baril sa babae, dahilan para magpaputok ang suspek pero sa counter lang tumama ang bala.

Tumakbo papatakas ang suspek, dala ang pera, pero hinabol at nahuli siya ng mga concerned citizen. Agad din rumesponde ang mga rumorundon pulis at inaresto ang babae.

Nakumpiska sa suspek ang isang baril, bala at ang ninakaw na P12,000.

Tumangging magbigay ng panayam ang suspek pero ayon kay Lt. Harris Hemor, sinabi sa kaniya ng babae na nagawa nito ang krimen dahil sa matinding pangangailangan.

"Base sa interview, may 2 siya anak. 'Yong panganay na 16-year old, may congenital heart disease or heart problems na naging dahilan ba't ginawa krimen," ani Hemor.

Kasong robbery at paglabag sa election gun ban ang haharapin ng suspek.

