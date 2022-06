Ika-75 anibersaryo ng Philippine Red Cross, ipinagdiwang

Residents of Barangay Novaliches in Quezon City avail of free health services offered by the Philippine Red Cross on March 22, 2022 as part of its health caravan leading up to the non-profit organization's 75th anniversary. The caravan offered services such as health consultations, blood letting, first aid training, and COVID-19 vaccinations. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Ipinagdiwang ng Philippine Red Cross (PRC) Manila Chapter ang kanilang ika-75 na taon ng pagkakatatag nito.

Sa Cultural Center of the Philippines ginanap ang selebrasyon bilang pasasalamat na rin sa mga walang sawang tumutulong sa PRC.

Panauhing pandangal si Senador Cynthia Villa na nagpasalamat sa ambag ng PRC sa bansa lalo na tuwing may kalamidad at ngayong may pandemya.

"Philippine Red Cross in general provides 6 major services: disaster management services, safety services, health, services, social services, Red Cross youth, and volunteer services," ani Villar.

Ayon naman kay PRC Chairman Senator Richard Dick Gordon, patuloy na maglilingkod ang PRC para sa mga nangangailangang Pilipino maging sa ibang bansa.

Isa umano sa ambag ng PRC lalo na ngayong may pandemya ang kanilang molecular laboratory kung saan nagamit ito para sa COVID-19 testing. Ang PRC ang may pinakamataas na bilang ng may na swab test na umabot sa 5.5 million.

May 151,000 na bahay na naipatayo na rin ang PRC sa buong Pilipinas.

"Hindi tayo dapat nakayuko, dahil ang tulong natin sa buong Pilipinas nararamdaman,” ani Gordon.

Pero patuloy pa umano ang pagpapaabot ng tulong PRC. Isa sa mga tututukan ang pagkakaroon ng mas maraming blood bank para sa mga nangangailangan ng dugo sa buong bansa.

Samantala, nagpapasalamat ang PRC dahil nakalikom sila ng P7.5 milyon sa isinagawang fund raising activity kaugnay ng selebrasyon ng 75th anniversary.

Ayon kay Dr. Nona Ricafort, ang overall chairman ng 75th PRC Diamond Jubilee, patuloy parin ang pagbigay ng tulong ng ilang mga kababayan at organisasyon sa PRC kaya marami rin silang natutulungan.

"Red Cross is always ready always there to uplift the dignity of the Filipino people and the needy and [help with] disaster mitigation," aniya.

Bilang pasasalamat sa mga katuwang ng ahensya, binigyan nila ang mga ito ng pagkilala.

Nagkaroon din ng cultural presentation kung saan mga taga-Red Cross ang gumanap. Tema nito ang makulay na kasaysayan, kultura maging ang relihiyon ng Pilipinas.