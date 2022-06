Filipino-owned company sa South Africa, gumagawa ng pangalan

PRETORIA - Sa pambihirang pagkakataon, binisita ni Philippine ambassador to South Africa Noralyn Jubaira Baja, kasama ang embassy officials ang manufacturing plant ng Liwayway Food South Africa (Pty) Ltd. sa Centurion, South Africa nitong May 17.

Ayon sa PH Embassy sa Pretoria, ang Liwayway Food Company ang unang Philippine-owned company na namuhunan sa South Africa.

Mula kaliwa: First Secretary at Consul Maurice Tiempo, Ambassador Noralyn Jubaira Baja, Liwayway Food South Africa Operations Manager Kyle Sy, Purchasing Manager Sharlene Sy, Accounting Manager Jiselle Austria, Quality Control Supervisor Trixie Trinidad, at Sales Manager Judith Peaple. (Pretoria PE photo)

Masayang sinalubong ni Kyle Sy, ang Operations Manager ng Liwayway Corporation si Ambassador Baja at kasama niyang mga kawani ng embahada.

Binigyan ng facility tour ang delegasyon ng embahada kaya naging pamilyar din sila sa operasyon ng kumpanya sa South Africa.

Ayon sa top management ng Liwayway, balak nilang mag-expand ng kanilang operasyon at i-promote ang kanilang malawak na product line Sa Southern African region.

Kasalukuyang may 250 South African nationals ang ini-empleyo ng Filipino owned company na gumagawa ng sikat na Philippine snack food na Pillows para sa South African market at karatig na African countries. Kilala ang Pillows bilang Oozies sa South Africa.

