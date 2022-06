Bumili ka sa beekeeper: DOST may payo sa pagbili ng tunay na honey

Peke ba o tunay ang honey na nabili mo?

Ayon sa isang pag-aaral ng Department of Science and Technology – Philippine Nuclear Research Institute (DOST-PNRI), karamihan sa mga lokal na brand ng honey ang napag-alamang adulterated honey pala o may halong asukal.

Sa Phase 1 ng Food Authenticity and Traceability Program ng ahensiya, 75% hanggang 86% ng mga brand na nakasaad sa product label na pure honey ito ay fake honey pala o may halo nang sugar syrup.

Sa nuclear-based tests naman, lumabas na 62 sa 76 local honey brands na mabibili online o sa mga pamilihan ay may 95% C4 sugar syrup.

Ayon kay Dr. Angel Bautista VII, Scientist I at Supervising Science Research Specialist ng DOST-PNRI, ang gold standard na ginagamit para malaman kung tunay o peke ang honey ay ang stable isotope analysis na nagagawa lamang sa PNRI.

Aniya, malalaman sa stable isotope analysis kung ang "fingerprint" o isotope ng honey ay akma sa protein na nakukuha sa honey mula sa isang halaman.

Ang authentic honey, base sa Philippine National Standards, ay natural na gawa ng mga bubuyog at walang halong food additives tulad ng sugar syrup.

Ayon kay Bautista, dinadagdagan o hinahaluan ng sugar syrup mula sa tubo o mais ang mga ibinebentang fake honey.

Dagdag niya, mayroong mga screening test para malaman kung tunay ang honey "pero hindi ka pa rin makakatiyak. 'Yung ibang nag a-adulterate, magaling. Sa hitsura pati ang lasa, yun pala ay peke pa rin."

Ano naman ang maipapayo niya sa gustong bumili ng tunay na honey?

Para kay Bautista, dapat hanapin ang mga beekepers. 'Yung alam mo nag aalaga ng bees," aniya.