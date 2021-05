Umano'y NPA leader patay sa engkuwentro sa Iloilo

Patay ang isang sinasabing lider ng New People's Army matapos umanong makaengkuwentro ng mga awtoridad sa bayan ng Pavia, Iloilo.

Sa ulat ng 3rd Infantry Division (ID) ng Philippine Army, kinilala ang nasawi bilang si Reynaldo Bocala, na tagapamuno umano ng regional finance bureau ng Komiteng Rehiyon-Panay ng NPA.

Napatay noong gabi ng Biyernes si Bocala matapos manlaban sa mga awtoridad na nagsisilbi ng arrest warrant laban sa kaniya, sabi ng 3rd ID.

Nasawi rin ang kasamahan ni Bocala na kinilala bilang si Welly Epago Arguelles, ayon sa militar.

Nakuha sa mga nasawi ang 2 pistol, isang laptop at 5 cellphone.

Noong 1990, nakasuhan sa isang korte sa Antique si Bocala dahil umano sa murder.

Dati na rin siyang inireklamo ng robbery in band with frustrated homicide and damage to property.

Naging subject din siya ng arrest warrant noong 2005 para sa reklamong robbery with serious physical injuries. Inakusahan din siya noong parehong taon ng destructive arson.

