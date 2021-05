'No Movement Sunday' ipinatupad sa ilang lugar sa Mindanao

Police checkpoint sa General Santos City sa gitna ng ipinatutupad na 'No Movement Sunday,' Mayo 30, 2021. Chat Ansagay

Mahigpit na ipinatupad ngayong Linggo ang "No Movement Sunday" sa ilang lugar sa Mindanao upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Sa ilalim ng patakaran, tanging mga authorized person outside of residence, may mga bibilhin sa botika, at essential personnel lang ang pinapayagang lumabas ng kanilang mga bahay tuwing Linggo.

Kasama sa mga lugar na nagpatupad nito ang Cotabato City, General Santos City, at Datu Odin Sinsuat at Sultan Kudarat sa Maguindanao.

Sa General Santos, bukod sa hinaharang ang mga sasakyang na ang lakad ay hindi essential, sarado rin ang lahat ng shopping mall at supermarket.

Pinayagan namang magbukas ang ilang mga kainang may delivery service, botika at fuel station.

Sa Zamboanga City, hiniling ng lokal na pamahalaan sa inter-agency task force na palawigin ang pagpapatupad ng modified enhanced community quarantine sa lungsod hanggang Hunyo 15.

Ayon kay city health officer Dr. Dulce Miravite, ang pagpapalawig ng MECQ ay isang paraan para bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa lungsod.

Nagbabala rin si Miravite na karamihan ng mga ospital sa lungsod ay puno na ng mga COVID-19 at non-COVID patient.

— Ulat ni Lerio Bompat

