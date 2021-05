Lalaki, nahulihan ng mga baril at droga sa Caloocan

MAYNILA - Timbog ngayong Linggo ang isang lalaking nakunan umano ng mga baril at droga sa kanyang bahay sa Caloocan City.

Ayon kay P/Maj. Ferdinand Mendoza, hepe ng CIDG Camanava, nagkasa ng joint operation ang kaniyang opisina at ang District Special Operations Unit ng Northern Police District laban sa suspek na nakatira sa may Sabalo Street. Naghain sila ng search warrant sa bahay ng suspek.

Agad namang sumuko ang suspek at nakita umano ng mga pulis sa bahay nito ang apat na mga baril na may iba't ibang kalibre at mga bala.

Nakumpiska rin umano ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 70 grams at may street value na halos kalahating milyong piso.

Sabi ng pulis, marami na umanong kaso ang suspek, na miyembro ng isang criminal group at sangkot sa pagbebenta ng mga baril at sangkot din sa droga.

Kilala rin umanong holdaper ang lalaki sa kanilang barangay.

"Itong grupo ni Efren Muñoz, engaged in gun running activities, gun-for-hire and drug trafficking operating dito sa Camanava and adjacent cities in Metro Manila. Hindi lang ito ginagamit sa gun-for-hire, also in the selling of firearms," ayon kay Mendoza.

Dagdag pa ng pulis, napag-alaman na ang lalaki ay isa sa mga suspek sa nangyaring pamamaril sa Maynila noong Pebrero. Nahagip sa CCTV ang nasabing pamamaril.

Umaasa ang CIDG Camanava na makatutulong ang pagkakahuli sa suspek para mabawasan ang krimen sa lugar. "May malaking role sa kanila grupo, makababawas nang malaki sa kanilang illegal activities sa Caloocan," anila.

Tumangging magbigay ng pahayag ang suspek.

