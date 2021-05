Higit 5 milyon Pilipino nabakunahan na sa COVID-19

Watch more in iWantTFC

Halos 3 buwan matapos simulan ang vaccine rollout sa bansa, higit 5 milyong Pilipino na ang nakatanggap ng kanilang unang dose ng COVID-19 vaccine habang nasa 1.2 milyon naman ang nakakumpleto ng 2 dose.

Mas mataas umano ito sa target ng pamahalaan na 4 milyong vaccination bago matapos ang Mayo.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., kailangang makapagbakuna ng 500,000 kada araw sa Metro Manila at 8 pang lugar para makamit ang herd immunity sa Nobyembre.

"Pagka meron tayong steady supply, local governments can meet their target. I’m very confident that we can achieve virus containment by August or September. More than 30 percent of the population will be vaccinated by then," sabi ni Galvez.

Kasabay ng pagdating ng mas maraming bakuna, sisimulan na rin sa Hunyo ang pagbabakuna sa A4 priority group o mga manggagawa sa pribadong sektor, government agencies at informal sector.

Nilinaw naman ng National Economic and Development Authority (NEDA) na hindi sakop ng A4 priority group ang mga manggagawang work-from-home.

Dahil limitado pa rin umano ang supply ng bakuna, kailangang i-prioritize ang mga on-site worker.

Tantiya ng ahensiya na sa Setyembre pa masisimulan ang pagbabakuna sa mga work-from-home.

Ayon sa NEDA, sa pagbabakuna sa A4, kailangang ihanda ng mga employer ang masterlist ng kanilang mga empleyadong nagtatrabaho on-site at isumite ito sa local government unit (LGU).

Puwede namang direktang makipag-ugnayan sa LGU ang mga informal sector worker.

Maaari rin daw magkaroon ng sariling vaccinaiton site sa workplace ang mga establisimyento.

Una umanong ipatutupad ang A4 vaccination sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Metro Cebu at Metro Davao.

Ayon kay Galvez, 10 milyong dose ng bakuna ang inaasahang darating sa bansa sa Hunyo.

Kapag nagtuloy-tuloy ang pagdating ng mga bakuna, posibleng buksan sa general population ang vaccine rollout sa Setyembre, ani Galvez.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News