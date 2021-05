Biyahe sa dagat ng mga na-stranded sa Metro Manila patuloy

Watch more in iWantTFC

Higit isang taong hinintay ng pamilya ni Rachelle Boholst para makauwi ng Cebu.

Ayon kay Boholst, wala nang balak bumalik ng Metro Manila ang kanilang pamilya sa ngayon.

"Mahirap na magtrabaho, siyempre... 'yong asawa ko nawawalan ng trabaho, hihinto trabaho nila," ani Boholst.

Kasama ang pamilya Boholst sa higit 100 pasahero ng unang paglayag ngayong Linggo ng bagong pinakamalaking passenger vessel ng isang shipping company.

Iikot ito mula Metro Manila papuntang Cebu at Cagayan de Oro, at pabalik.

Lahat ng mga pasahero ay itinuturing na authorized persons outside of residence at may kaukulang medical certificate.

Nasa 5 pasahero lang ang maaaring gumamit ng mga kuwarto ng barko na pang-10. Dalawa naman ang sa mga pang-4.

Mayroon ding kuwarto ang vessel na pang-isahan lang, na nagkakahalagang P2,000 hanggang P3,000 papuntang Cebu.

Magkakahiwalay rin ang upuan sa restaurant ng barko at bawal pa ang videoke.

Nasa 800 pasahero ang kayang isakay ng barko pero 400 lang muna ang isinakay bilang pagsunod sa mga limitasyong itinakda ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases.

"Throughout the pandemic, nonstop operations natin. Apart na dinadala natin pasahero back sa pamilya nila... ito, actually contains cargoes and essential goods, medisina," sabi ni Dan Fernan, vice president for sea solution sa 2Go.

Ayon sa Maritime Industry Authority (Marina), may ilang passenger vessel na pansamantalang huminto sa operayson dahil sa baba ng bilang ng naisasakay na pasahero.

Ayon pa sa Marina, malaki ang magagawa ng malawakang pagbabakuna sa bansa para maibalik ang kumpiyansa ng mga pasahero sa pagbiyahe paikot ng Pilipinas at muling pagbangon ng ekonomiya.

