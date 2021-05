Philippine Genome Center hindi nahuhuli sa ibang bansa sa pag-aaral sa COVID-19 variants: DOST

MAYNILA - Pinuri ni Science and Technology Secretary Fortunato Dela Pena ang Philippine Genome Center (PGC) sa ambag nito sa pag-aaral ng buong mundo patungkol sa COVID-19.

Sa DOST report na ipinalabas sa Facebook page ng kagawaran, sinabi ng kalihim nitong Biyernes na malaki ang nakukuhang impormasyon ng PGC sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa.

Ipinamalaki din ni Dr. Cynthia Palmes-Saloma, ang executive director ng PGC, na nangunguna ang Pilipinas sa mga nagbabahagi ng datos sa ibang bansa patungkol sa coronavirus.

“Ang Pilipinas, among the Southeast Asian countries po, tayo po ang may pinakamaraming naideposito sa GISAID database. Ang GISAID po is a global initiative on sharing of data and as we speak po, iyong effort natin sa genome biosurveillance, ang Pilipinas ay nakapag-share na tayo sa mundo ng 4,293 samples," aniya.

Balak ng PGC na tulungan ang ibang laboratoryo sa Visayas at Mindanao para malakas rin ang pagaaral sa genome sequence ng COVID-19 variants.

Samantala, sinabi naman ni Dr. Fabian Dayrit, ang presidente ng Integrated Chemists of the Philippines, na ikinalulugod nila ang suportang natatanggap mula sa DOST pagdating sa mga pagaaral nila sa mga halamang posibleng may medicinal properties para makagamot sa COVID-19.

May higit 10 na silang mga halaman na paunang natukoy para mapag-aralan. Kabilang dito ang mga may antiviral at anti-inflammatory properties na mabisa umano makagamot sa ibang sintomas ng COVID-19.

Nauna nang sinabi ng DOST na kabilang sa mga nakitaan nila ng potensyal para makagamot ng ilang sintomas ng coronavirus ang virgin coconut oil, lagundi at tawa-tawa.

