Suspension order sa deployment pa-Saudi inalis na; ilang OFWs nagbunyi

MAYNILA—Inalis na ng Department of Labor and Employment ang suspension order sa mga flight ng mga overseas Filipino workers pa-Saudi Arabia.

Ito ay matapos makatanggap ng garantiya ang gobyerno na sasagutin na ng mga employer sa Saudi Arabia ang pagsunod sa health protocols, gaya ng pag-quarantine at pag-swab test pagkarating.

"I have advised the Philippine Overseas Employment Administration to immediately implement this directive and provide the necessary clearance to all our departing Filipino workers to facilitate their travel to the KSA,” ani Labor Sec. Silvestre Bello III.

Aabot sa 400 pasahero ang na-stranded sa Ninoy Aquino International Airport sa biglaang pagsuspinde ng pag-deploy ng mga manggagawa.

Kasama rito si Alfonso Lloren na bumalik sa NAIA sa pagbabakasakaling makalipad pa-Saudi.

Nabuhayan siya ng loob nang payagan ulit na makalipad ang mga Pilipino pa-Saudi. Pero aniya, hindi sana nangyari ang deployment ban kung pinag-isipan muna nang mabuti ito.

"Maraming salamat secretary Bello sa palibreng hotel mo, palibreng pagkain pero hindi po sapat yun kasi nga andaming naperwisyo,” ani Lloren.

Ayon kay Lloren, tumakas pa siya sa pinagdalhang hotel sa kanila sa Pasay City para sumaglit sa paliparan.

"Sinubukan kong mag-chance passenger sana kaso lang nung tsinek nila yung documents ko is yung swab test ko hindi na aabot ng 72-hours sa Riyadh . . . Expired na ako ng almost 3 hours or 5 hours so ayaw na akong tanggapin ng airlines,” ani Lloren.

Sinabi rin ng OWWA na sila na ang bahala sa mga karagdagang gastos ng mga apektadong OFW.

"Magkaiba yung kahapon at ngayon. Kasi yung ngayon meron kayonh upuan sa eroplano, okay kayo. Yung kahapon tutulungan natin sa rebooking, possible extension ng re-entry visa kung kinakailangan, re-swab at saka food, transport accomodation,” ani OWWA administrator Hans Leo Cacdac.

Humingi na rin ng paumanhin si Bello sa abala at hirap na naidulot ng pansamantalang suspensyon. — Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News