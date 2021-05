Paninita ng lumalabag sa protocols pahirapan para sa ilang QC barangay officials

MAYNILA - Mga nagtatakbuhang mga bata at mga walang suot na face mask at face shield habang nasa labas ng bahay ang hinuli ng mga tanod sa Barangay Payatas.

Sa loob ng ilang minuto, 10 agad ang nahuli ng mga Barangay Tanod na lumabag sa protocol.

Isa ang Barangay Payatas sa may pinakamaraming populasyon sa Quezon City. Kaya para sa Barangay Public Safety Officer na si Christina Vidana, matinding pasensya ang kailangan nila araw-araw sa pagsita sa mga health protocol violator.

"Paulit-ulit na na lang ginagawa. ‘Di makatiis na di lumabas ng bahay. Nagpapaliwanag naman po kami kung bakit namin sila sinisita kung anong violation nila, ‘yun po and pinapaliwanagan sila," ani Vidana.

Halos 350,000 naman ang populasyon sa Barangay Commonwealth, sa 20 nilang mga tanod. Bagama’t may 1,000 namang purok leaders at volunteers, hindi umano sila sapat sa dami ng mga residente.

Dahil dito, nagpapatulong na sila sa mga pulis, Quezon City LGU, at Task Force Disiplina.

Nilinaw ni Department of The Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya, may sapat na pondo ang mga barangay para madagdag ang mga tauhan.

“Hindi talaga natin puwedeng tanggapin ang excuse na dahil sa laki, ay excused na si Kapitan. Pano nila nape-perform and public safety and order functions na nakalagay sa taga local government code kung hindi naman siya kumuha ng mga force multipliers gaya ng barangay tanod?” ani Malaya.

Naglabas na ng kautusan ang DILG sa mga punong barangay na siguruhing nasusunod ang minimum public health standards at pigilan ang mga pagtitipon na posibleng maging sanhi ng paghahawahan ng COVID-19 o ibang sakit.

Samantala, naglabas naman ng panuntunan ang Barangay Matandang Balara, kng saan dinagsa ang pamimigay ng ayuda ng konsehal na si Franz Pumaren kamakailan, para sa pagtatayo ng community pantry.

Nagpaalala rin ang DILG na dapat ding makipag-ugnayan ang barangay sa pulisya at sa Bureau of Fire and Protection.

— Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News