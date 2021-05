Binatilyo patay matapos makuryente sa ipinapatayong poste ng ilaw sa Ilocos Sur

Kuha ng Burgos PNP

Patay ang isang 19-anyos na lalaki matapos siyang makuryente at ang kasama niya sa bayan ng Burgos, Ilocos Sur nitong Biyernes.

Base sa imbestigasyon, habang ipinapatayo ang isang bakal na poste ng solar-powered street light sa Brgy. Dayanki, ay natumba ito at nasagi ang kable ng Ilocos Sur Electric Cooperative.

"Habang pinu-put up nila 'yung poste using 'yung backhoe, na-out balance 'yung poste, sumagi sa linya ng kuryente ng ISECO at doon na nakuryente 'yong dalawang trabahador," ani Police Lieutenant Donaldson Pagalanan, hepe ng Santa Police Station.

Itinakbo sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival ang isa sa kanila, habang nagtamo ng sugat sa paa at kamay ang nakaligtas na trabahador.

--Ulat ni Grace Alba

