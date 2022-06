Rider, sugatan matapos na matumba ang sinasakyang motorsiklo sa Osmeña Highway sa Makati City. Ayon sa nakakitang mga rider din, may sumipa sa motorsiklo ng biktima kaya nagpagulong-gulong ito.@ABSCBNNews pic.twitter.com/1sReonkMeO — Jose Carretero (@Jose_Carretero8) May 27, 2022

MAYNILA—Isang motorcycle rider ang sugatan matapos siya tadyakan ng kapwa driver sa Makati City, Biyernes ng gabi.

Nirespondehan ng bantay bayan at rescue personnel ng Barangay Pio Del Pilar, Makati City ang rider na nakahandusay sa kahabaan ng Osmeña Highway pasado alas 8 ng gabi.

Ayon kay barangay kagawad Dennis Pancipane, may tumadyak na rider sa biktima dahil para bumagsak ang motor sa kalsada at nagpagulong-gulong ang biktima.

“Simula pa lang sa may Arnaiz Avenue corner Osmeña ay nagkakagitgitan na daw itong dalawang nakamotor. Pagdating nga dito sa kalagitnan ng Osmeña sa Javier, eh tinadyakan itong biktima kaya siya sumemplang dito at tsaka 'yung nanipa naman, dere-deretso naman,“ ani Pancipane.

May sugat sa kanang kilay at may iniindang sakit sa kaliwang balikat at leeg ang rider pero nakakausap naman siya.

Matapos malapatan ng paunang lunas, dinala na ang rider sa Ospital ng Makati.

Madilim ang lugar kaya hindi umano nakita ng mga nakakitang rider ang plaka ng nakagitgitang rider.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News