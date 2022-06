Negosyante pinagsasaksak matapos makipag-away sa lamay

Patay sa pananaksak ang isang 57-anyos na negosyante matapos makipag-away sa isang lamay sa bayan ng Caoayan, Ilocos Sur Huwebes ng gabi.

Ayon sa hepe ng Caoayan Police na si Police Capt. Joseph Bantullay, bago ang pananaksak ay nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspek sa isang lamay.

Naawat umano ang dalawa at umuwi sa kani-kanilang bahay pero binalikan ng biktima ang suspek.

Nanggulo umano ang biktima malapit sa bahay ng suspek sa Barangay Anonang Menor hanggang sa nangyari na ang pananaksak.

"Nag-provoke siya doon nearby the house of the suspek. So after the provocation ay nagkaroon na ng stabbing incident," sabi ni Bantullay.

Nagtamo ang biktima ng apat na saksak sa iba-ibang bahagi ng katawan. Dead on arrival sa ospital ang biktima.

Pinaghahahanap pa hanggang ngayon ang suspek na kabarangay ng biktima na nakabakasyon umano galing ibang bansa at nagmamay-ari ng isang rice mill.

– Barangay chairman sa Agusan pinaslang –

Samantala, isang barangay chairman sa Bayugan, Agusan del Sur ang patay sa pamamaril sa nasabing lungsod, Biyernes ng tanghali.

Kinilala ni Acting Provincial Director Police Col. Jovito Canlapan ang biktima na si Barangay Mabuhay chairman Librado Juventod, 46.

Sa imbestigasyon ng PNP, galing sa barangay hall si Juventod at sakay ng kaniyang motorsiklo at pagdating sa Purok 1 sa Mabuhay malapit sa may waiting shed, agad siyang binaril ng mga hindi pa kilalang mga lalaki.

Tinamaan ng bala sa iba-ibang bahagi ng katawan si Juventod na naging sanhi ng kaniyang pagkamatay.

Agad tumakas ang mga armadong lalaki papuntang Bayugan city proper.

Narekober sa pinangyarihan ang walong fired cartridge cases at apat na baseyo ng bala ng hinihinalang .45 calibre na armas.

Nagsasagawa ng hot pursuit operation ang Bayugan City Police Station para sa pagkakakilanlan at pag-aresto ng mga armadong lalaki.—Ulat nina Grace Alba at Lorilly Charmane D. Awitan

