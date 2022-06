Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nagbabala ang isang agricultural group sa posibleng kakulangan sa pagkain sa huling bahagi ng taon, bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia.

Ang Ukraine ang isa sa mga pinakamalaking producer ng trigo. Dahil sa giyera, asahan na umano ang domino effect na magreresulta sa taas-presyo ng pagkain ng mga manok o baboy na magreresulta rin sa taas-presyo ng karne.

Dahil kasi sa giyera, tumigil muna ang ilang bansa sa pag-export ng wheat o trigo upang maprotektahan ang sariling suplay.

"Yung mga bansa nagtigil na ng pag export, kahit gusto natin bumili, sino ang magbebenta sa atin, ang ating food sufficiency, food security, normally we have food importation para madagdagan yung ating supply ng pagkain," ani Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc. President Danilo Faustino.

Ikinakabahala rin ng grupo ang pagtaas ng presyo ng pataba na labis umanong makakaapekto sa produksyon ng bigas sa bansa.

"Pag hindi mo binigyan talaga ng pataba iyan dahil mahal ang pataba ay ganun ang problema, kaya nakakatakot yung ating mais, yung bigas yung karne. Mabuti naman itong ating isda dahilw e have the second largest shoreline in the world," ani Fausto.

Giit ng grupo, dapat bigyan ng ayuda ang mga mangingisda at magsasaka at dapat itaon ang atensiyon ng pamahalaan sa lokal na produksyon ng pagkain at hindi sa importasyon.

Ngunit ayon sa Department of Agriculture, hindi ito ang inuuna ng pamahalaan.

"Yung sinasabi niyang importasyon ang priority, hindi po tama iyon, importasyon lang ay lung may pupunuan po na kakulangan kasi kulang rin ang food production natin dito sa bansa," ani DA chief William Dar.

"Ang suma-total dito, napabayaan ang sektor ng agrikultura, ngayon itong panawagan, tama iyan, lahat po ng Pilipino ay magbanat buto, makisali dito sa kung ano pong makaya natin na preparasyon at aksyon na pataasin natin yung local food production," dagdag niya.

Tiniyak din ng DA na may action plan sila pagputok pa lang ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa.

Kabilang anila dito ang P3 bilyong pondo para sa fertilizer subsidy.

"Nagrequest na kami na kung puwede ma relase na yung para dito sa wet season planting, rice and corn ay 6 billion pa pinapa-release natin, we will have a total of P9 billion for fertilizer subsidy for the wet season planting," ani Dar.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News