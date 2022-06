Kuha ni Leonora Javonillo

Ibinenta na lang ng P10 kada kilo ang mga carrots ng isang magsasaka sa La Trinidad, Benguet.

Ayon sa nagpost na si Leonora Javonillo na isang guro, taga-Kabayan, Benguet ang magsasaka.

Dalawang araw na raw silang nasa bagsakan ng gulay sa La Trinidad pero walang bumibili kaya inalok siya na ibibigay na lang ito sa kanya.

"Naawa ako, sabi ko i-post na lang natin para kahit papaano eh may pang-gasolina man lang sila" sabi ni Javonilla

Ipinost nya sa Facebook ang litrato ng carrots at ibinenta ang mga ito ng sampung piso kada kilo. Umani ng maraming komento ang post at laking tuwa niya dahil nabili naman daw ang halos isang toneladang carrots.

Ayon League of Associations at the La Trinidad Vegetable Trading Areas, matumal ngayon ang bilihan ng carrots.

Isa sa matagal nang problema ng mga magsasaka sa Benguet ay ang smuggled na gulay partikular na ang carrots, na lubhang nakaapekto sa kanilang mga produkto. - Ulat ni Mae Cornes