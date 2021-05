Virgin coconut oil processing plant, itatayo sa 2 bayan sa Quezon

Ipinagkaloob ng Philippine Coconut Authority and tsekeng P17 milyon sa bayan ng Panukulan sa Quezon para sa pagpapatayo ng Virgin Coconut Oil processing facility. Larawan mula sa Philippine Coconut Authority

LUCENA CITY, Quezon - Nakatakdang itayo sa bayan ng Tagkawayan at Panukulan sa lalawigan ng Quezon ang processing facility para sa virgin coconut oil.

Hawak na nina Tagkawayan Mayor Luis Oscar Eleazar at Panukulan Mayor Alfred Rigor Mitra ang tig-P17 milyon halaga ng tseke na pondong gagamitin sa pagpapatayo ng pasilidad.

Ipinagkaloob ito ng Philippine Coconut Authority sa turnover ceremony sa Lucena City nitong Huwebes na dinaluhan PCA Administrator Benjamin Madrigal Jr., 1st District Rep. Wilfredo Mark Enverga, 4th District Rep. Angelina Tan at kinatawan naman ni Governor Danilo Suarez na si Jenny Suarez-Lopez, chief-of-staff ng Quezon Province.

Sa kaniyang video message, sinabi ni Senator Cynthia Villar na may hawak ng komite ng Agrikultura, malaking tulong ito para sa mga magni-niyog sa lalawigan.

“Ito ay malaking tulong sa ating mga magni-niyog na magkaroon ng dagdag na kita sa kanilang niyugan at hindi lamang aasa sa kopra,” sabi ni Villar.

Pero bukod sa dagdag kita maaari rin raw itong magamit sa laban ng probinsya at bansa sa pandemya ng COVID-19.

“Maka-address din dito sa ating pandemya dahil sinabi nga ang VCO ay mataas, meron sa pag-aaral na meron siyang anti viral properties, ibig sabihin sa test tube napatunayan na po ito, sinisira niya yung membrane ng virus yung kanyang loric content,” sabi ni Madrigal.



Nais naman ng dalawang kongresista na dumalo sa programa na mas malaman pa ang mga pangangailangan ng mga magni-niyog sa lalawigan, lalo pagni-niyog ang pinagkakakitaan ng karamihan sa mga taga Quezon.

“Nang sa gayon ay atin naman pong matustusan ng anumang pamamaraan kung ito ma’y budget para mas mapabilis yung atin pong paglulunsad ng programa,” sabi ni Enverga.

Dagdag naman ni Tan, "This time nakita natin meron tayong mga convergence project, na hindi matapos sa pagkokopra lamang ang ating mga magni-niyog kung hindi gamitin pa yung ibang pwedeng produkto na madevelop natin out of coconut."

Labis ang pasasalamat ng mga bayang naging benepisyaryo ng programa ng PCA.

“Isang malaking oportunidad sa aming bayan lalong-lalo na sa aming magni-niyog, dahil po dito ay magkakaroon po ng dagdag income. Umasa po kayo na ang bayan ng Panukulan ay mas lalo pang susuportahan ang mga programa ng national government,” sabi ni Mitra.

Dagdag naman ni Eleazar, "sa pamamagitan nitong proyektong ito ay magkakaron kami ng alternatibong produkto na manggagaling sa niyog.”

- Ulat ni Andrew Bernardo