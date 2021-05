Tone-toneladang gulay ibinagsak sa Claret community pantry

Mahigit isang buwan na mula nang magsimula ang community pantry sa Maginhawa pero dito sa Claret, Quezon City, buhay na buhay pa rin ang kanilang pantry.

Bago pa mag alas-4 ng umaga Biyernes, mahaba na ang pila rito.

Ayon kay Fr. Edu Apungan ng Immaculate Heart of Mary Parish, project organizer dito, nasa 250 katao ang natutulungan nila tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes.

LOOK: A truckload of squash from Zaragoza, Nueva Ecija, as part of The Kalabasa Project, arrived at the Claret Community Pantry for distribution to smaller community pantries in Metro Manila @ABSCBNNews pic.twitter.com/khYx2xsiE0