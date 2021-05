Sangguniang Panglungsod building sa Davao City, isasailalim sa lockdown

DAVAO CITY - Isinailalim sa 7 araw na lockdown ang buong Sangguniang Panglungsod building ng Davao City mula May 31 hanggang June 6 para sa mandatory COVID-19 testing sa mga empleyado nito.



Hindi lang ang opisina ng mga Davao City Councilors ang apektado sa lockdown, kasama na rin ang iilang ahensya ng lokal na pamahalaan gaya ng mga sumusunod:

City Treasurer’s Office

City Assessor’s Office

Business Bureau

City Civil Registrar’s Office

Vice Mayor’s Office

Sa ipinalabas na memorandum order no. 10 ni Vice Mayor Sebastian Duterte, inaatasan ang lahat ng empleyadong ng Sangguniang Panglungsod sa mandatory swab testing ngayong Linggo May 30, dahil di umano ito sa tumataas na COVID-19 cases sa lungsod.

Naglagay na ng mga drop boxes sa labas ng SP Building para sa mga nais magpasa ng dokumento at pinapayuhan ang may mga individual na may trasaction sa city treasurer's office, city civil registrar at city assessor's office na sa district offices pumunta.

Mayroong 173 bagong COVID-19 cases sa Davao City, dahilan para pumalo na sa 16,561 ang kabuuang kaso nito doon.

Kasalukuyan namang nasa 1,381 ang aktibong kaso sa siyudad.

- Ulat ni Cheche Diabordo

