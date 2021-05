Pusa na natamaan ng bala sa pananambang sa barangay chairman, pumanaw na

Pumanaw na ang pusa matapos dahil hindi na nito kinaya ang tindi ng impeksyon ng sugat. Courtesy: Animal Rescue Rehabilitation and Fostering (ARRF) - Davao Inc.

Pumanaw na ang pusa na natamaan ng ligaw na bala sa pananambang sa isang barangay chairman sa Davao City.

Sinabi ng pulisya na nagpapakanin lang sana ang barangay chairman na si Barangay 9-A chairman Roderico "Tata" Llubit sa kaniyang alagang pusa nang barilin ng hindi pa nakikilalang mga lalaki.

Sinagip ng Animal Rescue Rehabilitation and Fostering (ARRF) - Davao Inc. ang pusa, na napag-alamang may 4 na maliliit na kuting.

May sugat malapit sa paa ang pusa at naging kritikal ang kondisyon matapos ang dalawang oras na surgery.

Pero pumanaw na ang pusa dahil hindi na nito kinaya ang tindi ng impeksyon ng sugat at pagkawala ng dugo.

-- Ulat ni Hernel Tocmo