Occupancy sa ICU ng Southern Philippines Medical Center, nasa critical level na

Nasa critical level na ang occupancy rate sa intensive care unit ng Southern Philippines Medical Center dahil sa mga kaso ng COVID-19, ayon sa opisyal nito.

Nasa halos 100 porsiyento na ang utilization sa ICU beds habang ang utilization ng isolation at COVID-19 ward beds ay nasa mahigit 70 porsiyento na, ayon kay Davao City Health Office Acting Head Dr. Ashley Lopez nitong Miyerkoles,

Sa tala ng Department of Health Davao region, 133 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Davao City nitong Huwebes.

"If you notice, the whole week, naa jud ta sa 90 to 100 plus all the way, nisaka gyud atong kaso. Based on our data, naa man tay data ginahimo nga COVID-19 growth rate, there is already a surge not just in Davao City but also in the whole of Mindanao," ani Lopez.

(Kung mapapansin mo, sa buong linggo, nasa 90 hanggang 100 plus (daily cases) all the way. Umakyat talaga ang ating COVID-19 cases. Base sa ating datos, there is already a surge not just in Davao City, but also in the whole of Mindanao.)

Panawagan din ng Davao City Health Office sa mga pribadong ospital na buksan at maglaan ng COVID-19 beds para matulungan ang mga pasyente na hindi na kayang maasikaso ng SPMC.

"SPMC is a national hospital. It does not just cater to Davao City or Davao Region but practically the whole of Mindanao. Hindi rin pwedeng limitahan na para lang 'yan sa Davao City because anyone should be accommodated by SPMC as much as possible," ani Lopez.

Bukod sa mga karaniwang mahigpit na health protocols, isa rin sa mga tinututukan ng lokal na pamahalaan sa Davao ang pag-iwas sa mga mass gathering lalo't batay sa datos, local transmission pa rin ang karamihan sa mga COVID-19 cases.

Sa kabuuan, umabot na sa 16,388 ang COVID-19 cases sa Davao City. 1,257 nito ay mga active cases.

-- Ulat ni Hernel Tocmo