DPWH, magsasagawa ng road repair sa bahagi ng EDSA at C5 sa QC

MAYNILA - Sisimulan ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ngayong Biyernes, alas-11 ng gabi ang pagkukumpuni sa ilang bahagi ng EDSA at Circumferential Road 5 o C5 sa Quezon City.

Ayon sa ahensya, partikular na isasagawa ang road repair sa northbound direction ng EDSA malapit sa Kaingin Road sa Quezon City.

Magkakaroon din ng road reblocking activities sa northbound section ng C-5 Road simula sa bahagi ng C.P. Garcia, 3rd lane simula sa sidewalk pagkalagpas ng Rajah Matanda, gayundin sa pagkalagpas ng Highland Drive.

Ayon sa DPWH, mayroon na itong clearance mula sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Dahil dito, inaabisuhan ang mga motorista na asahan na ang posibleng pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar kaya maaring maghanap na rin muna pansamantala ng alternatbong ruta para iwas traffic.

Inaasahang matatapos at muling bubuksan ang naturang mga kalsada sa motorista sa Lunes, May 31 ganap na alas-5 ng madaling araw.

- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

BALIKAN:

