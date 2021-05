Deployment sa Saudi Arabia tigil muna; ilang OFWs na paalis apektado

MAYNILA - Pansamantalang sinuspende ang deployment ng mga overseas Filipino worker sa Saudi Arabia - bagay na inalmahan ng ilang OFW na nakadestino sa lugar at na-stranded sa airport sa Kamaynilaan kasabay ng utos.

Sa utos na inilabas ng Department of Labor and Employment, inatasan nito ang Philippine Overseas Employment Administration na agad ipatupad ang kautusan.

Aabot sa 500 pasahero ang apektado ng biglaang pagpapahinto ng paglipad ng mga OFW pa-Saudi Arabia.

Kasama sa mga hinarang sa kaniyang flight ang OFW na si Myla Miranda, na umuwi lang dahil namatay ang kaniyang anak.

"Isa po akong OFW on emergency leave, kasi namatay ang anak ko. Supposedly my flight is yesterday. Ngayon sabi cancel naman ng POEA," ani Miranda.

Pangamba naman ng bank worker sa Riyadh na si Michael na mawala ang kaniyang trabaho dahil sa naging pasya ng DOLE.

"'Yung mga nagbayad na ngayon, makakansela lahat 'yun. Hindi mare-refund 'yun. Kagaya namin 'yung visa na malapit na mag-expire. Paano ang gagawin namin kapag hindi rinefund, kapag hindi rinenew ng kumpanya?" ani Michael.

May ilan ding na-stranded na mga pasahero sa lobby ng NAIA Terminal 1.

Si Jayferson Pascual na wala pang bakuna, sagot ng kompanya ang pag-quarantine. Pero siya ay damay rin.

"Kahit ako na hindi bakunado na ginawa ko ang rules nila na mag-booking ng hotel kahit magkano na po nagastos ko para makabalik sa lahat ng gastos ko ito ang nangyari, nakakapanlumo po na ito ang mangyari. Madodoble na naman 'yung binook nila na hotel ngayon wala na di na magagamit," ani Pascual.

Ang OFW na si Jessa, namomroblema kung paano makakaipon ulit ng panggastos para makabalik sa Saudi Arabia.

"Sa totoo lang po, nakakadurog ng puso. Kasi ang sakit, eh. Pag-alis mo nga sa bahay, 'yung iiwanan mo 'yung family mo for work, masakit na. Tapos ito ang aabutan mo, stress pa. So parang ang hirap i-explain kung ano 'yung mafi-feel mo. Mixed emotions na po eh," aniya.

Una nang nabanggit ng DOLE na inilabas nila ang utos kasabay ng pagtanggap ng ulat na inoobliga ng mga employer at foreign recruitment agency ang mga OFW na gumastos para makasunod sa health protocols.

Ayon sa mga ulat, pinababayad din ang mga OFW ng insurance sa paglapag nila sa Saudi Arabia.

Nag-ugat umano ang desisyon sa pagiging mapili ng Saudi Arrabia sa mga ie-exempt sa tinatawag na institutionalized quarantine sa kanilang bansa. Sa Saudi Arabia kasi, Moderna, Pfizer, AstraZeneca at Johnson and Johnson ang pagpipiliang bakuna para ma-exempt sa quarantine.

Kapag hindi kabilang sa exemption, kailangan magbayad ng 7 araw na quarantine at swab test pagdating at pagtapos ng quarantine. Magkakahalaga itong P50,000 hanggang P70,000.

Maglalabas umano ng panibagong anunsiyo ang DOLE kung kailan itutuloy ang deployment kapag nalinaw na ang mga naturang isyu.

"Tayo ay humingi na ng clarification mula sa KSA at hanggang ngayon ay wala pa pong sagot ang KSA sa clarification natin at ayaw natin patagalin ito dahil maraming OFWs ang umaalis, maraming OFWs ang apektado, maraming OFWs ang nagbabayad at kawawa naman lalo na ngayong pandemic," ani Overseas Workers Welfare Administration Administrator Bernard Olalia.

-- May ulat nina Jacque Manabat at Raoul Esperas, ABS-CBN News