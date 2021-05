CBCP: Makakatulong ang Simbahan sa pag-angat ng tiwala ng tao sa bakuna

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naniniwala ang simbahang Katolika na makakatulong ang Simbahan para maiangat ang tiwala ng publiko sa mga bakuna.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Catholic Bishops' of the Philippines committee on public affairs Executive Secretary Jerome Secillano na mas mahihikayat ang pagbabakuna kung tatanggapin ang alok na gawing vaccination sites ang mga simbahan.

"Kapag maraming vaccination sites, maraming maa-accommodate na mga Pilipino. Pangalawa, kapag maraming vaccination sites, hindi ka na pipila so hindi masyadong tedious," ani Secillano.

"Pangatlo, kapag halimbawang ginagamit ang simbahan o pasilidad ng simbahan bilang vaccination site, baka magbigay din ito ng confidence booster sa mga Pilipino kasi simbahan na 'yan," dagdag niya.

Bukod sa vaccination sites, nag-aalok na rin umano ng counseling ang ilang simbahan para sa mga nais magpabakuna.

Sa ngayon ay ginagamit ang ilang paaralan, mall, at ilan pang pasilidad sa pag-aarangkada ng vaccination drive ng gobyerno.

Ayon sa datos mula Mayo 25, may 4,495,375 nang nabakunahan kontra COVID-19. Sa bilang, 3,466,314 ang nabakunahan ng unang dose habang 1,029,061 ang nabakunahan ng ikalawang dose.

Kamakailan ay binago ng gobyerno sa 58 milyon mula 70 milyon ang target na bilang na dapat mabakunahan para makamit ang herd immunity kontra COVID-19.