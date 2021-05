Bigas para sa bakuna raffle ikinasa ng barangay sa Muntinlupa

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nakaisip ng gimmick ang Barangay Sucat sa Muntinlupa City para mas maenganyo pa ang maraming tao na magpabakuna na.

Ayon kay Punong Barangay Raffy Sevilla, magkakaroon ng pagkakataon ang lahat ng magpapabakuna sa Sucat Covered Court para makalahok sa gaganaping weekly raffle ng bigas.

“Umisip kami ng paraan o gimmick para ma hit namin yung kanilang attention so naisip namin yung konsepto ng pa raffle ng bigas. Lahat ng na-vaccinate automatic meron siyang raffle ticket for the week and this coming Sunday ang first online raffle namin sa Facebook,” pahayag ni Sevilla.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Sevilla na partikular nilang nais na maabot ang kanilang indigent constituents.



“Medyo talagang hirap na makakuha ng mga babakunahan. Sa data namin 'yung mga nasa subdivision sila yung dumadagsa sa vaccination site pero dito sa mga indigent namin, medyo nangangamote kami kaya gumawa kami ng paraan na directly makikiliti namin sila,” sabi niya.

Mabibigyan ng 25 kilo ng bigas ang 20 masuwerteng mabubunot sa weekly raffle ng barangay.

“Pag nanalo sila ihahatid namin sa bahay nila,” sabi niya.

Lahat aniya ng naka-schedule na magpapabakuna sa Sucat Covered Court, maging first o second dose, ay pasok sa weekly raffle draw.