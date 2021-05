Babaeng viral sa pananakit sa traffic enforcer umaming nakadroga

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Umamin ang babaeng nag-viral sa social media sa pananakit sa traffic enforcer na nasa impluwensiya siya ng ilegal na droga nang mangyari ang insidente noong Huwebes.

Sa viral video, kitang nagwawala ang babae at sinaktan pa ang traffic enforcer na si Marcus Anzures.

Nag-ugat ito sa paghabol ni Anzures sa sasakyan ng babae matapos dedmahin ng driver ang red light.

Nang makorner, photocopy lang ng lisensiya ang naibigay ng babae kaya hiningan siya ng OC-CR ng sasakyan. Doon na umano nagsimulang manakit ang suspek at naging bayolente.

Nang dalhin sa presinto, nakakuha umano ng ilegal na droga sa bag ng babae at natuklasang drug courier ito nang siyasatin ang cellphone.

Nahuli ang 4 umanong katransaksiyon ng babae sa follow up operation nitong Biyernes.

Pero sabi ng babaeng suspek, hindi siya tulak. Aminado siyang user siya ng droga na nakita sa kaniyang bag.

"Di po ako nagbebenta, gumagamit lang po. Nabiktima lang din," ayon sa babae.

Nauna nang kinasuhan ang babae ng direct assault, disobedience to persons in authority, at driving without license.