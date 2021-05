Publiko binalaan kontra food poisoning dahil sa salmonella

Nagpaalala ang Bureau of Animal Industry (BAI) sa publiko na huwag bibili ng basag na itlog at lutuing maigi ang karne para makaiwas sa food poisoning bunsod ng salmonella.

Karaniwang natatagpuan ang bakteryang salmonella sa bituka ng hayop at mas laganap umano tuwing mainit ang panahon. Nade-detect ito sa alaga sa pamamagitan ng laboratory tests.

"Baka may mabili kayo na itlog na may crack sa palengke, baka akala natin ay binebenta 'yon nang mura. Ang cracks mas prone sa infection 'yong ganoon," sabi ni Dr. Reildrin Morales ng BAI.

Bukod sa pagluto nang maigi sa karneng baboy at manok, iwasan din ang malasadong luto sa itlog, ayon kay Morales.

"Mostly these bacterias are easily killed by proper cooking," sabi niya.

Nagpaalala kamakailan ang United States Centers fo Disease Control na huwag halikan ang mga alagang manok dahil naiuugnay ito sa food poisoning bunsod ng salmonella infection.

Ayon naman kay United Broiler Raisers Association President Bong Inciong, hindi naman gaanong problema ang salmonella sa Pilipinas dahil may antiobiotics na ginagamit para sa bacteria.

"Sa level pa lang ng breeder mayroon nang vaccine for bacteria. Hindi naman pinapayagan na mag-release or magbenta ng mga sisiw na walang ganyan," sabi ni Inciong.

Ipinayo rin ni Morales na agad kumonsulta sa doktor kapag nakaramdam ng sintomas ng salmonella food poisoning tulad ng lagnat, dugo sa pagtatae, cramps at pagsusuka.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News

