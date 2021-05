Pondo sa pag-quarantine ng mga umuuwing OFW sapat pa: OWWA

MANILA — Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) na sapat pa ang pondo nito para sa pag-quarantine sa mga umuuwing overseas Filipino worker (OFW).

Ayon kay OWWA Administrator Hans Leo Cacdac, bagaman umabot na sa P6 bilyon pondo mula sa Bayanihan Act ang nagastos ng ahensiya para sa mga umuwing OFW, may inaasahan pa silang dagdag na P5 bilyon supplemental funding mula sa Office of the President.

"The national government submitted a recommendation to the President to provide supplemental funding... this P5 billion, to at least provide for food, transport, accommodation of OFWs returning," ani Cacdac sa isang padinig sa Kamara ngayong Huwebes.

Ayon kay Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite, umaabot sa P29,000 ang nagagastos ng pamahalaan sa bawat OFW na nananatili sa quarantine facility pagdating sa bansa.

Simula nang tumama ang pandemya, umabot na sa 401,244 OFW ang na-repatriate o umuwi ng Pilipinas mula sa 90 bansa, at 150 cruise ship at iba pang barko, ayon sa Department of Foreign Affairs.

Sa naturang bilang, 295,756 ang land-based OFWs habang 105,488 naman ang nakabase sa dagat.

Ayon sa Department of Transportation-Office for Transportation Security (DOTR-OTS), wala pang desisyon ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases na luwagan ang quarantine protocol para sa mga returning OFW na nabakunahan na kontra COVID-19 sa ibang bansa.

Ang OTS ang namamahala sa mga one-stop shop sa mga airport para sa mga umuuwing Pinoy.

"Sa ngayon po, hindi pa ho natin binibigyan ng exemptions 'yong may mga vaccinations," ani Transportation Undersecretary Raul del Rosario.

Sabi ni Gaite, malaking tulong sana sa mga returning Filipino pati sa gobyerno kung maikokonsiderang i-exempt na sa mahigpit na protocol ang mga umuwing OFW na bakunado na.

Ayon sa Disease and Control Prevention Bureau ng Department of Health, kasama sa pinag-aaralan ang pagluwag ng protocol pero wala pa silang pinal na rekomendasyon.

Simpleng pagbabakuna sa mga seafarer hiniling

Samantala, hiniling naman ng samhaan ng mga manning agency sa bansa na gawing mas simple ang proseso ng pagbabakuna sa mga seafarer.

Makabubuti kung gawing sapat na ang seaman's book ng isang seafarer para sa identification nito sa pagbabakuna, sabi ng grupo.

Kasama rin sa mga hirit ng grupo ang pagbakuna sa mga active seafarer sa kanilang local government unit bago bumalik ng Maynila para sa deployment, at pagbibigay ng single-dose vaccine sa mga seafarer.

Suportado naman ng OWWA, DOH at iba pang ahensiya ang panukala para sa mga seafarer.

Ayon kay Del Rosario, nag-request na ang Maritime Industry Authority (Marina) ng inisyal na 60,000 bakuna para sa mga seafarer.

