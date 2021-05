Pangako ni Duterte: Repatriation ng OFWs na nais umuwi pabibilisin ng goberyno

Ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga overseas Filipino worker na hindi sila maghihintay nang matagal para makakuha ng tulong sa gobyerno para makauwi ng Pilipinas kung gugustuhin na nila.

Ayon sa Pangulo, masakit para sa kaniya na mawalan sila ng trabaho sa ibang bansa ngayong pandemya, at maubos ang pera at wala nang maiuwi sa kani-kanilang mga pamilya

“So kung sino talaga iyong mga Pilipino na gusto umuwi, we will do everything to expedite the return to the country, which is the Philippines,” pahayag ni Duterte.

“Mahal ko kayo, kung hindi ka mahal sa kanila, then I love you all and come back to our country and ano tayo kung ano magawa natin para sa inyo.”

Samantala, iminungkahi naman ni Senator Christopher “Bong” Go, na kasama sa pulong ng IATF sa Malacañang, na kung pwede ay gawing prayoridad ang mga seafarer sa mabibigyan ng prayoridad na partikular na bakuna.

Sinabi ito ni Go nang mapagusapan ang mapapamahagi ng limitadong supaly ng Pfizer vaccines bansa.

Pero tila hindi naman ito sinang-ayunan ng Pangulo at sinabing baka kailangan ng ibang programa para sa bakuna ng mga seafarer.

“I like to go along with them. But when you begin to distribute iyang mga bakuna at pipiliin mo ang tao, this is not really a matter of where you are going,” sabi ni Duterte.

“Sabihin ng tao hindi namin problema iyan kung pupunta sila sa ano. So that has to have a separate program.”

Samantala, base sa isang pag-aaral ng United Nations migration agency, 8 sa 10 Filipino migrant worker na umuwi sa Pilipinas ay nananatiling walang trabaho.

Sa report na "COVID-19 Impact Assessment on Returned Overseas Filipino Workers" ng International Organization for Migration, higit 8,000 OFW na nakapanayam ng ahensya sa pagitan ng September at December 2020 ang naghahanap pa rin trabaho 3 buwan matapos umuwi sa bansa.

