NCR mayors pinararatsada na ang pagbakuna sa mga manggagawa

MAYNILA — Pinamamadali na ng mga alkalde sa Metro Manila ang pagbabakuna sa mga nasa kategoryang "A4" o mga tinaguriang economic frontliners.

Sa pulong ng Metro Manilan Council (MMC) na binubuo ng mayors ng rehiyon at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman, nagkasundo silang hilingin sa national government na madaliin na sana ang pagtuturok sa mga trabahador para makabangon na ang ekonomiya.

Sa ngayon kasi, mga health care workers (A1), senior citizens (A2), at mga may comorbidity (A3) pa lang ang binabakunahan.

Sabi rin ng MMC, gusto nilang simplehan lang ang depinisyon ng "economic frontliner" para maraming indibidwal ang makapasok sa kategorya.

Nagmula raw ang suhestiyon sa National Economic and Development Authority (NEDA).

"Ang NEDA proposal, napakasimple. Sabi nila puwede na lang ito na all workers, except those working from home. Wala nang gulo... Sinimplehan na lang ang definition. Basta manggagawa ka, hindi ka nagtatrabaho sa bahay, puwede na," sabi ni MMDA chairman Benjamin Abalos, Jr.

Sa pagtaya ng COVID-19 Vaccine Operations Center, nasa 13 million ang pasok sa A4 sa NCR Plus pa lang.

"Malaking grupo ito. Dapat i-schedule ito nang tama. Pagpunta sa vaccination center, di puwedeng pumunta pag walang schedule. Ang A4, they (mayors) want it to be immediately implemented," ani Abalos.

—Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News